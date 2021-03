25 marzo 2021 a

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - A ieri sera in Lombardia sono state somministrate 1.360.040 dosi di vaccino, su un totale di 1.627.370 dosi consegnate nella Regione. Si tratta, per quanto riguarda le dosi inoculate, dell'83,6% del totale, poco al di sotto della media nazionale, che è dell'85,8%. Le vaccinazioni in Lombardia pesano per circa il 15,9% sul totale nazionale fatto finora (circa 8,5 milioni).