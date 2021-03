Covid: Gubian (Aria), 'errore zero impossibile con questi numeri, lavoriamo per migliorare' (2)

25 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il dg ha detto più volte che "certi errori possono capitare" in questa complessità. "I disguidi - ha sottolineato Gubian - sono stati legati sia alla complessità della partita, dal punto di vista logistico, sia alla configurazione delle agende, che all'inizio sono state raccolte centralmente trascrivendo, le informazioni che le Asst ci comunicavano, portando a volte errori di trascrizione. Inizialmente questa attività è stata presa in carico da Aria, ma a dirla tutta - precisa Gubian - è successo anche che l'Asst abbia indicato date di attivazione degli ambulatori sbagliate. O fasce orarie più larghe o più strette, e questo ha portato ai problemi di sovraffollamento che abbiamo visto".

Alcuni disservizi, "che sono misurabili", sono stati imputabili ai fornitori, "per cui possiamo parlare di penali ed è in corso una valutazione", si è difeso ancora Gubian, a cui invece "non risultano disservizi" sul fronte delle prenotazioni agli insegnanti, "che stiamo per finire".

Aria, tra l'altro, non ha speso "tutti i soldi" stanziati dalla Regione per la realizzazione del sistema e ci saranno risparmi: "Ne spenderemo molti meno perché per la seconda fase c'è più tempo ed essendoci il portale di Poste avremo dei risparmi".