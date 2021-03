Milano: panetti droga con foto Totti e calciatori, arrestato spacciatore

25 marzo 2021 a

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Corredava i suoi panetti di hashish con foto di calciatori famosi, tra cui Francesco Totti e altri della squadra del Paris Saint Germain. E' uno spacciatore di Milano, che i poliziotti hanno arrestato ieri con 2,2 chili di droga e 7.800 euro i contanti. Lo hanno fermato vicino a un appartamento nella zona di via Forze Armate, usato come deposito di sostanze stupefacenti e abitato da un pluripregiudicato già affidato in prova ai servizi sociali per spaccio.

Il 45enne è stato trovato in possesso di diversi involucri di hashish, nascosti nei calzini per un peso di 74 grammi e un mazzo di chiavi della sua abitazione. Qui, gli agenti hanno trovato il resto. Nel box, vicino alla droga che deteneva, teneva incorniciata alla parete la maglia di Del Piero di cui è un grande tifoso.