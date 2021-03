Covid: Prato, maxi sequestro di mascherine irregolari, destinate anche ai bambini

25 marzo 2021 a

Prato, 25 mar. - (Adnkronos) - Maxi sequestro dei carabinieri della sezione operativa del comando della compagnia di Prato di mascherine anti Covid, destinate anche ai bambini, perchè irregolari. Il provvedimento ha interessato oltre 140.000 mascherine ffp2 ed è stato eseguito all'interno di un'azienda pressi di via di Casale, già attività nella produzione tessile, ma recentemente riconvertita nella realizzazione manifatturiera di mascherine chirurgiche, gestita da due cittadini italiani residenti a Prato, che poi sono stati denunciati per frode in commercio.

L'azienda opera anche nella commercializzazione di mascherine ffp2 En149, vendute anche attraverso piattaforme dell'e-commerce, normalmente utilizzate quali dispositivi di protezione individuale negli ambienti lavorativi, acquistate in Cina e destinate al mercato italiano ed europeo.

I militari dell'Arma hanno rilevato irregolarità poiché parte delle mascherine sequestrate - per oltre la metà - erano accompagnate da certificazioni di conformità e rapporti di prova non corrispondenti al prodotto commercializzato.