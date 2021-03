Dantedì: Firenze, dal cenotafio di Santa Croce l'appello alla speranza (2)

25 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Dante oggi ci dà speranza, illumina i nostri sogni e ci rende orgogliosi di essere italiani, ma soprattutto di far parte di quel paese che ha dato al mondo intero civiltà e cultura”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Incalzato sul ritorno delle spoglie di Dante a Firenze, Nardella ha risposto che “Dante è ovunque, nessuna rivendicazione, ma un grande atto d'amore verso il poeta. Per questo abbiamo progetti bellissimi e iniziative che hanno coinvolto giovani, scuole, teatri e i luoghi della città".

"Il valore dell'unità caratterizza questa iniziativa e si esprime anzitutto nel gesto di restituire a Firenze e a tutta la comunità la luminosità di questo monumento, proprio adesso che abbiamo bisogno di luce e speranza", ha aggiunto il prefetto di Firenze Alessandra Guidi.

"Virgilio e Beatrice, la ragione e la fede che accompagnano Dante nel suo percorso, sono un punto di riferimento per il momento che stiamo vivendo - ha aggiunto padre Paolo Bocci, che ha indicato in questi valori umani e spirituali uno strumento attuale per le scelte future".