Covid: Bonetti, 'scuola è priorità, tamponi e vaccini strumenti da mettere in campo'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Siccome la scuola è prioritaria, perché prioritario è il diritto all'educazione dei bambini, tutte le misure che si possono mettere in campo per garantire questo diritto vanno messe in campo”. Lo ha detto la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a L'Aria che tira.

“Avevo chiesto ad agosto dell'anno scorso che ci fosse un'attivazione di un procedimento di tamponi, ad esempio quelli salivari, per la riapertura delle scuole accanto ad una campagna specifica di vaccinazione – ha aggiunto-. Tracciamento, la parte dei tamponi, più la vaccinazione mi sembra siano proprio gli strumenti da mettere in campo. Auspico che possa essere fatto nel più breve tempo possibile”.