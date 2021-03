SNAI – Al via la F1: Hamilton vede l'ottavo titolo ma in Bahrain parte la caccia di Verstappen

25 marzo 2021 a

a

a

(Milano, 25 marzo 2021)

A Sakhir si apre la stagione del Circus con il britannico ancora avanti. L'olandese della Red Bull è però più vicino, e domenica parte favorito. Poche chance per la Ferrari: il titolo di Leclerc si gioca a 25.

Hamilton ancora favorito, ma Verstappen è in grado di insidiarlo fino alla fine: questa la previsione degli esperti di SNAI per la nuova stagione di Formula Uno, che riparte domenica con il Gran Premio del Bahrain. Il campione in carica, che con la Mercedes ha vinto 6 titoli negli ultimi 7 anni, a cui aggiunge personalmente quello conquistato nel 2008 con la McLaren, guiderà ancora la macchina più veloce del campionato ed è dato a bassa quota, 1,50. Max Verstappen, che con la sua Red Bull arriva al 2021 carico di aspettative, si gioca a 3,00. Minori chance per gli altri big, che osservano ben distaccati: Valtteri Bottas, compagno di Hamilton in Mercedes, è proposto a 10, mentre la Red Bull di Sergio Perez è quotata a 12. E le Ferrari? Nel Cavallino, dopo un 2020 disastroso, la parola titolo è decisamente un tabù. Charles Leclerc è il ferrarista con più possibilità di portarsi a casa il titolo, ma la sua vittoria si gioca a 25. Ancora più lontano Carlos Sainz, a 50.

Costruttori: una sola rivale per Mercedes – Anche quest'anno la Mercedes ambisce al titolo costruttori, che non sfugge al team tedesco dal 2014. La squadra guidata da Toto Wolff tenterà l'assalto all'ennesimo traguardo con Hamilton e Bottas. La vittoria è quotata a 1,40, con una sola inseguitrice capace di impensierire i campionissimi: la Red Bull a 2,75. Speranze tenui per la Ferrari, che seppur con un grande distacco sulle prime due, occupa il terzo posto a 15.

GP Bahrain: Verstappen a 2,50 – Sarà il circuito di Sakhir a ospitare il primo Gran Premio dell'anno. Laddove pochi mesi fa era stato il solito Hamilton a vincere, il favorito è stavolta Max Verstappen. L'olandese, secondo nel GP del 2020, si gioca a 2,50, in leggero vantaggio proprio sul campione in carica quotato a 2,75. Anche qua in seconda fila c'è Valtteri Bottas, la cui vittoria nella gara inaugurale è vista a 6,50, mentre un successo del messicano Perez si gioca a 7,50. Anche per quanto riguarda la pole position di sabato troviamo Verstappen davanti a tutti a 2,25, seguito a ruota da Hamilton a 2,50. Staccati Bottas a 5,50 e il solito Perez a 7,50.

