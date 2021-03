Scrittori: Tolkien, è fallita la raccolta fondi per acquistare la casa di Oxford** (2)

25 marzo 2021 a

(Adnkronos) - La campagna di raccolta fondi era stata ideata e lanciata dalla scrittrice britannica Julia Golding, che oltre ad alcuni interpreti del kolossal "Il Signore degli Anelli" diretto dal regista Peter Jackson, aveva raccolto le adesioni di Annie Lennox e Sir Derek Jacobi.

La casa di Tolkien in mattoni rossi è uno dei tanti edifici costruiti per ospitare gli accademici e i docenti universitari negli anni '20 del Novecento ed è descritto dall'agenzia immobiliare Breckon and Breckon che si occupa dell'affare come "una parte importante della storia di Oxford". Lo studio di Tolkien era nel grande salotto al piano terreno e qui lavorò anche al suo romanzo più celebre, "Il Signore degli Anelli". Dal 1942 l'edificio non ha subito rifacimenti.