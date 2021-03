Motomondiale: Rossi, 'inizio stagione è come primo giorno di scuola, sono emozionato'

25 marzo 2021 a

a

a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "L'inizio della stagione è come il primo giorno di scuola, c'è tanta emozione. Ho cambiato team dopo tanti anni ma mi sento bene, l'atmosfera è buona e i test non sono andati male, ora vediamo cosa accade nel primo weekend di gara". Il 9 volte iridato Valentino Rossi racconta così l'esordio stagionale nel Gp del Qatar in sella alla Yamaha Petronas Srt.

"Sia nella factory che in Petronas si punta sempre al massimo e la pressione c'è sempre. La differenza è che ci sono meno persone attorno alla moto ma per me non fa differenza. Morbidelli penso sia uno dei migliori piloti, per me sarà una motivazione in più per lottare per vincere", conclude il 'Dottore'.