F1: Leclerc, 'siamo pronti, ora tocca alla pista'

25 marzo 2021 a

a

a

Sakhir, 25 mar. (Adnkronos) - "Siamo pronti, nonostante solo tre giorni di test. Abbiamo fatto tutto ciò che era in programma. Buona preparazione e ora sta alla pista". Sono le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza piloti alla vigilia del week del Bahrain prima gara del mondiale di F1. "E' una Ferrari più semplice da guidare, meglio in entrata e in uscita della curva. Vedremo nelle qualifiche, anche per la power unit. Una volta spinto al massimo capiremo quanto siamo progrediti", ha aggiunto il monegasco.

"Gli errori del 2020? Ho sempre cercato di comprenderli per non commetterli più. Cercherò di adattarmi e non ripeterli controllando l'impeto", ha aggiunto il ferrarista che sul suo nuovo compagno di scuderia Carlos Sainz ha aggiunto: "andiamo d'accordo io e Sainz, siamo più o meno coetanei. Ma andava bene anche con Vettel, non voglio fare paragoni".