25 marzo 2021 a

a

a

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di chiedere alle parrocchie di mettere a disposizione, per il sabato santo, i loro luoghi di culto per le vaccinazioni perché ci sembra un modo come, certamente singolare, per coinvolgere e raggiungere fasce della popolazione anziana che altrimenti dovrebbero fare la prenotazione nei nove hub siciliani". Così il governatore siciliano Nello Musumeci a Raines24.