Foodoteka: prodotti alimentari online di qualità

25 marzo 2021 a

(Milano 25 marzo 2021) - Milano, 25/03/2021 - La nostra quotidianità ha subito dei cambiamenti radicali nell'ultimo anno, alcuni dei quali, è probabile, rimarranno presenti anche nel mondo post-pandemia. Per esempio l'idea di acquistare

Come mai questo cambiamento si è reso necessario ed è stato così apprezzato? Perché, chiusi nelle proprie case e spaventati da ciò che c'è fuori, ogni famiglia e ogni singolo individuo ha ritrovato nel cibo quel conforto che sa di convivialità, di piacere semplice e indispensabile, di vicinanza anche a distanza.

La nuova vita delle botteghe online

Già presenti all'estero da diversi anni, grazie a questo periodo di isolamento collettivo le botteghe alimentari online hanno avuto una decisa accelerazione in questi mesi. Così aziende d'eccellenza sono riuscite a guadagnare il proprio spazio nella vita quotidiana degli italiani e a raccontare un modo nuovo di vivere e pensare l'acquisto dei prodotti alimentari.

Prodotti gastronomici, vini d'eccellenza, spezie e condimenti dei più alti standard qualitativi arrivano sulle tavole degli italiani direttamente dai migliori produttori, coltivatori e allevatori del Paese.

Come funziona la spesa su Foodoteka?

Il sito web propone diverse alternative di spesa una tantum o abituale. Per un'occasione speciale, una cena di particolare importanza con la quale si desidera fare bella figura, Foodoteka guida alla scelta dei migliori ingredienti. Cereali, pasta, riso coltivati nelle campagne italiane così come formaggi, oli, vini realizzati con maestria artigianale diventano gli elementi perfetti per ricette tradizionali e non.

L'altra idea è quella di organizzare una spesa abituale, per esempio a cadenza settimanale, con tutti quei prodotti che si desidera avere sempre in dispensa. Basta scrivere la propria lista della spesa virtuale con tutti gli elementi indispensabili sulla propria tavola. Salumi, formaggi, miele, frutta e verdura. Una volta segnalati sulla propria lista, si può scegliere la frequenza di invio dei prodotti e infine il metodo di pagamento. Così si riceverà la propria spesa direttamente a casa, in pochi click.

Il successo della bottega online

Comprare cibo online è un gesto che mette insieme tutti i migliori elementi della passione enogastronomica italiana:

● la comodità di raggiungere i produttori d'eccellenza senza spostarsi da casa;

● una ricerca attenta e curata di ogni singolo ingrediente;

● il piacere di esplorare prodotti alimentari, alcolici, condimenti con quella stessa cura che metteresti nella tua spesa settimanale sotto casa;

● la scoperta continua di nuove spezie, nuovi tagli di carne, formaggi doc.

Insomma, la spesa alimentare online è un viaggio all'interno della tradizione enogastronomica italiana che si fa dal divano di casa propria. Un'esperienza davanti alla quale qualche tempo fa avremmo storto il naso, ma che oggi si presenta come prezioso aiuto alla gestione della casa, della famiglia e della cucina.

Tra i punti di forza di Foodoteka c'è proprio la cura nella scelta dei fornitori. I produttori, gli allevatori e i coltivatori vengono scelti sulla base della gestione autentica e genuina delle proprie aziende, ma non solo. Non basta il racconto di un prodotto a farne un prodotto Foodoteka. Il team dell'azienda distributrice di enogastronomia si dedica alla ricerca attenta di ogni fase della produzione.

Tutta la filiera enogastronomica, gli ambienti di lavoro e le condizioni dei maestri del sapore vengono analizzati con precisione clinica. Solo una volta controllate tutte queste caratteristiche, il prodotto viene effettivamente degustato dal team Foodoteka e scelto per arrivare sulle tavole dei clienti. Profumato, genuino, perfetto per arricchire qualsiasi ricetta o sperimentare piatti nuovi e accostamenti di sapore insoliti.

Cibo autentico e spesa online

Come si coniugano queste due idee così lontane tra loro? Con la consapevolezza che i prodotti alimentari debbano raccontare una storia. Le fragranze e i sapori, i colori della terra e le varietà di frutta e verdura più genuine arrivano nelle case italiane a raccontare un pezzettino delle nostre eccellenze.

Ogni pasto diventa così esperienza di degustazione, immersione nei gusti e nei profumi della tradizione ma anche sperimentazione del nuovo, di sapori mai provati e di prodotti alimentari sconosciuti. Un mondo di nuove esperienze che arrivano direttamente a casa. Comodo, no?

