F1: Hamilton, 'quest'anno la battaglia sarà più serrata'

Sakhir, 25 mar. - (Adnkronos) - "Credo che siamo nelle migliori condizioni possibili considerando che abbiamo avuto solo tre giorni di test. Abbiamo analizzato e classificato i numeri nel miglior modo. Vengo qui con ottimismo. La minaccia di quest'anno? E' un'incognita, ma sarà una battaglia più serrata". Così Lewis Hamilton in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. "Tre desideri a un genio? Se devo essere sincero, ho la fortuna di avere raggiunto più o meno tutto ciò che ho desiderato -aggiunge il 36enne della Mercedes-. Chiederei qualcosa per gli altri, vorrei diritti uguali per tutti. Nessuno dovrebbe avere fame e, infine, cercare di salvare il mondo e di guarirlo"