F1: Bottas, 'Red Bull minaccia principale'

Sakhir, 25 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo sfruttato al meglio i test per cercare di capire la direzione da intraprendere per questo weekend in Bahrain. Sarà una stagione lunga e abbiamo lavorato duro. La minaccia principale? La Red Bull è sembrata forte, ma credo che la battaglia sarà più serrata rispetto agli anni scorsi". Lo dice Valtteri Bottas alla vigilia del primo fine settimana della stagione iridata in Bahrain. "Nei test abbiamo faticato un bel po', ma c'erano condizioni estreme -aggiunge il finlandese della Mercedes-. Cosa che compromette i giri e quindi la comprensione. Vogliamo più prestazione rispetto a ora sia come telaio che come power unit. Il team ha lavorato al massimo per capire cosa è successo e speriamo in questo weekend di aver recuperato. Ma lo capiremo nel weekend. So che la squadra ha fatto tutto il possibile, ma la stagione è lunga e non c'è bisogno di essere preoccupati".