G20: organizzazione vertice Roma a Ati Triumph-Ega Worldwide-Studio 80

Roma, 25 mar. (Labitalia) - L'Ati di Triumph Group International, Ega Worldwide congresses events e Studio 80 Group organizzerà il vertice del G20 a Roma, che si terrà sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, nell'ambito della prima Presidenza Italiana di questo incontro. Successivamente alla vittoria del lotto 1 della gara per gli eventi del G20 e alla costituzione dell'Ati, è stato siglato il contratto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – delegazione per la Presidenza Italiana del G20. La progettazione, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione "chiavi in mano" del vertice G20 è stata affidata a Triumph Group International (Mandataria), Ega Worldwide congresses events e Studio 80 Group (Mandanti).

“Sono onorata di mettere a disposizione le competenze del mio gruppo in questa importante occasione di rilancio, a livello internazionale, del ruolo dell'Italia. La ripresa economica del nostro Paese non può prescindere da temi fondamentali come quelli che saranno al centro di questo G20, che riconosco anche come valori di Triumph, quali l'inclusività e la sostenibilità, tanto professionale quanto sociale", dichiara Maria Criscuolo, Chairwoman di Triumph Group International.

“In un anno in cui tutti i paradigmi su cui si incardina l‘Industria del Turismo sono stati messi in discussione -spiega Claudia Maria Golinelli, vicepresident and partner di Ega Worldwide- il G20 può essere una leva importante di ripartenza per l'Italia ed anche per i giovani che saranno coinvolti nell'organizzazione. Per loro sarà un momento significativo per accrescere le competenze nell'hospitality management, sempre più necessarie per un inserimento nel mondo del lavoro". “Siamo orgogliosi ed onorati di poter offrire il nostro contributo per il G20 ed il nostro Paese con il nostro know-how di design e tecnologia a servizio di un evento determinante per i nuovi ed auspicabili paradigmi di sostenibilità e prosperità", conclude Angelo Tanzini, Ceo di Studio 80 Group.