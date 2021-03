25 marzo 2021 a

Sofia, 25 mar. - (Adnkronos) - La Svizzera batte 3-1 in trasferta la Bulgaria in un match del gruppo C di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio Levski di Sofia. Per gli elvetici in gol Embolo al 7', Seferovic al 10' e Zuber al 13'; di Despodov al 46' la rete delle bandiera per i padroni di casa. Alle 20.45 per il gruppo C in campo Italia e Irlanda del Nord a Parma.