Calcio: Mancini sceglie Pellegrini e Berardi al posto di Barella e Chiesa

25 marzo 2021 a

a

a

Parma, 25 mar. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Irlanda del Nord che alle 20.45 scenderanno in campo al 'Tardini' di Parma in un match valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Il ct azzurro Roberto Mancini ha deciso di schierare dal 1' Pellegrini e Berardi al posto di Barella e Chiesa. Questi gli 11 iniziali.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrel; Smith, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, McCan, Davis, Evans; White, Magennis.