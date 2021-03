Dante: Nardella e Letta duettano sul XXXIV canto dell'Inferno**

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Video postato sui social con il segretario del Pd, Enrico Letta, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che celebrano il Dantedì duettando su alcuni passi del XXXIV canto dell'Inferno. "Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo e sanza cura aver d'alcun riposo", inizia Nardella e poi Letta. "Salimmo su', el primo e io secondo, tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta 'l ciel per un pertugio tondo". Per chiudere insieme col celebre verso: "E quindi uscimmo a riveder le stelle".