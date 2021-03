25 marzo 2021 a

Parma, 25 mar. - (Adnkronos) - L'Italia è in vantaggio per 2-0 sull'Irlanda del Nord al termine del primo tempo del match valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento allo stadio 'Tardini' di Parma. A decidere sin qui il match le reti di Berardi al 14' e Immobile al 38'.