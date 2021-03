25 marzo 2021 a

Parma, 25 mar. - (Adnkronos) - L'Italia sconfigge per 2-0 l'Irlanda del Nord in un match valido per il gruppo C delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio 'Tardini' di Parma. A decidere il match le reti di Berardi al 14' e Immobile al 38'. Gli azzurri torneranno in campo domenica sera a Sofia contro la Bulgaria, sconfitta oggi in casa per 3-1 dalla Svizzera nell'altro match del girone.