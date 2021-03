Calcio: 2-0 all'Irlanda del Nord, gli azzurri partono bene nelle qualificazioni mondiali (2)

25 marzo 2021 a

(Adnkronos) - In avvio di ripresa Immobile a un passo dalla doppietta: cross dalla destra di Insigne e colpo di testa da posizione ravvicinata dell'attaccante che non inquadra di poco lo specchio. All'11' leggerezza dell'Italia e prima doppia occasione degli ospiti. Nasce tutto da una palla corta di Locatelli per Donnarumma che, col piede, mura il tentativo ravvicinato di Whyte. L'azione prosegue col cross a rientrare per l'inserimento di Smith: conclusione al volo, respinta ancora dal portiere rossonero.

Al 23' torna a pungere l'Italia con l'azione personale di Insigne (dopo un ottimo spunto di Immobile), bravo nel controllo e poi protagonista del classico movimento a rientrare per il destro a giro che, in questo caso, non inquadra di poco la porta. Nella parte finale della partita gli azzurri, con la testa probabilmente già a Sofia, calano d'intensità e concedono un'altra occasione agli avversari. Palla recuperata in area da Lavery che dalla destra centra basso per l'accorrente McNair che da 10 metri calcia alto.

In pieno recupero Spinazzola va vicino al tris. Lancio in verticale di Immobile per l'esterno della Roma che sull'uscita di Peacock-Farrell colpisce con la punta del piede destro e mette il pallone di poco fuori.