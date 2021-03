25 marzo 2021 a

Parma, 25 mar. - (Adnkronos) - "Quello che è accaduto è una tragedia immane, purtroppo sono cose che non dovrebbero mai accadere. E' un dispiacere per tutti noi". Lo dice il ct della Nazionale, Roberto Mancini, sulla tragica scomparsa del 19enne giocatore della Primavera della Lazio, Daniel Guerini, morto ieri in un incidente stradale a Roma.