Calcio: Mancini, 'ottimo primo tempo, potevamo fare meglio nella ripresa'

25 marzo 2021 a

a

a

Parma, 25 mar. - (Adnkronos) - "Il primo tempo è stato perfetto perché abbiamo fatto due gol e potevamo farne anche altri. Le giocate erano veloci, invece nel secondo tempo abbiamo tenuto più palla e a farla girare meno veloce ma dopo cinque mesi ci può anche stare". Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, commenta così la vittoria per 2-0 sull'Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.

"L'Irlanda del Nord è una squadra molto fisica e nel secondo tempo noi abbiamo sbagliato un po' troppo ma, ripeto, ci sta -aggiunge Mancini a Rai Sport- Le assenza di Jorginho e Barella hanno pesato? No perché Pellegrini e Locatelli hanno fatto un'ottima partita".

Infine il ct commenta il ritorno al gol di Ciro Immobile. "Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fatto un'ottima partita siamo felici per lui e speriamo che gli altri attaccanti facciano come lui".