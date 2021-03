Scuole di volo: ecco i corsi per diventare pilota di Urbe Aero

26 marzo 2021 a

(Roma 26 marzo 2021) - Roma, 26 marzo 2021. La professione del pilota di aerei è senza dubbio una delle più affascinanti, inoltre offre importanti opportunità di carriera con tanti sbocchi lavorativi differenti. Ovviamente, è necessario essere disposti a impegnarsi molto, in quanto si tratta di una professione che comporta grandi responsabilità, quindi sono richieste ottime competenze tecniche e un'esperienza adeguata.

Per ottenere l'abilitazione al volo è essenziale seguire un percorso di formazione specifico, rivolgendosi a scuole riconosciute in grado di fornire la preparazione necessaria per prendere le varie licenze. In Italia un punto di riferimento sono i corsi specializzati di

La proposta formativa comprende tantissime soluzioni a seconda del tipo di licenza che si vuole ottenere, con corsi organizzati presso la sede di Roma situata all'interno della struttura dell'aeroporto di Roma Urbe. Qui vengono realizzate le lezioni teoriche, l'attività nei simulatori di volo e le esperienze pratiche a bordo degli 11 aeromobili della flotta di Urbe Aero.

Il corsi per licenze ATPL di Urbe Aero per diventare piloti di linea

Chi parte da zero e vuole diventare un pilota di linea può seguire il corso ATPL integrato, un programma sviluppato appositamente per chi non possiede alcuna licenza ed esperienza pregressa. Per accedere a questo percorso formativo bisogna aver compiuto 18 anni d'età, inoltre è indispensabile possedere l'idoneità fisica e psichica rilasciata dai medici dell'Aeronautica Militare.

In questo caso sono previste 750 ore di lezioni teoriche, per apprendere nozioni essenziali sulla meteorologia, i principi del volo e la strumentazione di bordo. L'attività in sala è accompagnata con quella nel simulatore e 195 ore di volo, con una durata di 24 mesi e l'impiego di aeromobili monomotore e bimotore.

Le persone che invece possiedono già una licenza di volo, ad esempio l'abilitazione PPL come pilota privato, possono seguire il corso ATPL modulare, con durata di circa 8-9 mesi, 500 ore di corsi a distanza, 150 ore di lezioni in sala e 70 ore di volo. Urbe Aero propone corsi ATPL integrato e modulare altamente specializzati, inoltre mette a disposizione in collaborazione con BNL una serie di finanziamenti per gli studenti.

Quali altri corsi permettono di ottenere licenze di volo

Il settore dell'aviazione mette a disposizione diversi opzioni per essere abilitati al volo, infatti oltre alle licenze ATPL si possono prendere altri tipi di abilitazioni di volo. Una delle prime licenze è la PPL per pilota privato, attraverso la quale si possono pilotare aeromobili per motivi non commerciali, con la possibilità di volare in tuta Europa.

Il corso per la licenza PPL richiede un'età di almeno 17 anni e l'idoneità psico-fisica, mentre il percorso formativo prevede 100 ore di lezioni teoriche e 45 ore di volo con almeno 10 ore in solitaria, per una durata di circa 6 mesi. Licenze specializzate sono invece la MPL, la quale in 18 mesi consente di essere formati per partecipare di equipaggi multipli nella veste di co-pilota di linea, oppure la CPL per diventare in 12 mesi autorizzati come piloti commerciali.

La licenza CPL permette di aumentare le opzioni a disposizione con la licenza privata PPL, infatti ad eccezione degli aeri di linea si possono pilotare aeromobili a scopo economico per il traporto di passeggeri e merci, nella veste di co-pilota oppure di comandante. Ovviamente è obbligatorio aver già ottenuto la PPL, dopodiché bisogna affrontare 200 ore di lezioni in sala e 25 ore di volo di cui 10 strumentali con l'istruttore.

Allo stesso tempo esistono molti altri tipi di corsi, per specializzarsi sempre di più e migliorare le proprie competenze, come l'MCC per la gestione dei velivoli ad equipaggio plurimo oppure l'UPRT per ottimizzare la sicurezza nelle condizioni di volo anomale. La scuola di volo Urbe Aero garantisce un'offerta formativa di alta qualità, con proposte adatte ad ogni esigenza e un supporto a 360 gradi per chi vuole diventare un pilota ad ogni livello.

