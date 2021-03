Chatham Imports e Mestre formano una joint venture al 50/50 per commercializzare l'esclusivo mezcal Los Siete Misterios

26 marzo 2021 a

a

a

CITTÀ DEL MESSICO e NEW YORK, 26 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Chatham Imports, fornitore globale di superalcolici e vini e società madre di Michter's Distillery, e un consorzio guidato da Eduardo e Julio Mestre hanno avviato una nuova joint venture al 50/50 per acquisire i diritti globali del marchio del celebre ed esclusivo mezcal Los Siete Misterios.

Secondo l'accordo, Chatham diventa l'agente esclusivo per la vendita e il marketing a livello globale di Los Siete Misterios, a esclusione del Messico, mentre i Mestre mantengono la responsabilità della produzione di Los Siete Misterios e delle vendite in Messico. Questa nuova partnership, che implica una partecipazione da parte di Chatham, rafforzerà la capacità di produzione di Los Siete Misterios e migliorerà la commercializzazione del marchio negli Stati Uniti e all'estero.

Julio Mestre, CEO di Los Siete Misterios, ha commentato: "Conosciamo Matt Magliocco e la sua famiglia da anni e seguiamo i risultati ottenuti con Michter's a livello internazionale e l'ottimo lavoro che hanno svolto. Non potevamo pensare a un partner migliore che ci aiutasse a portare Los Siete Misterios su un nuovo livello. Le nostre aziende condividono gli stessi valori e tutti noi nutriamo la stessa passione, ossia produrre i migliori liquori nelle nostre rispettive categorie. Ecco perché siamo certi che sarà una grande avventura per entrambe le società".

Matt Magliocco, Executive Vice President di Chatham, ha commentato: "Siamo assolutamente entusiasti di collaborare con Julio ed Eduardo alla crescita di Los Siete Misterios. Sono amico di Julio ed Eduardo da anni e fin dal primo incontro ho ammirato il loro impegno a produrre un'eccellente mezcal di Oaxaca in modo etico e responsabile. Sin dalla fondazione di Los Siete Misterios nel 2010, Julio, Eduardo e il loro team hanno svolto un lavoro straordinario creando uno dei migliori mezcal al mondo e meritandosi appieno il ruolo di leader nel settore".

Magliocco ha aggiunto: "Los Siete Misterios eccelle sotto tutti i punti di vista, dalla coerenza del gusto nella sua variegata gamma di espressioni fino all'illustrazione con i tipici teschi sull'etichetta. La posizione preminente del marchio nei rinomati bar e ristoranti di Città del Messico conferma la reputazione e la credibilità di Los Siete Misterios a livello nazionale. Per Chatham, Los Siete Misterios rappresenta tutte le qualità che apprezziamo in un marchio e si allinea perfettamente con il nostro attuale portfolio. Siamo pertanto entusiasti di poter portare Los Siete Misterios a un pubblico ancora più vasto negli Stati Uniti e in tutto il mondo".

Informazioni su Los Siete Misterios

L'azienda è stata fondata nel 2010 da Julio ed Eduardo Mestre con un unico obiettivo: rispettare e preservare le tradizioni di produzione del mezcal, nonché promuovere il commercio locale e stimolare la cultura dei piccoli produttori ma con un approccio contemporaneo. In questo modo siamo stati in grado di rivivere il passato e di declinarlo al presente, unendo il meglio di entrambi. Restiamo fedeli a una delle essenze più pure: il mescal, un'autentica tradizione messicana. Le leggende e i misteri del Messico, la nostra terra, sono stati la nostra fonte di ispirazione per creare una bevanda che fosse pienamente rappresentativa delle tradizioni messicane, della cultura e, naturalmente, della passione che contraddistingue ogni prodotto del nostro Paese. Con il supporto dei nostri amici baristi in oltre 20 Paesi, Los Siete Misterios è diventato uno dei marchi più amati nella categoria mescal. Los Siete Misterios offre un'ampia gamma di mescal tra cui Doba Yej, un Espadín distillato in alambicchi di rame, la nostra linea ancestrale di Espadín, Barril, Mexicano, Coyote, Arroqueño e Tobalá distillati in contenitori di terracotta oltre alla nostra nuova collezione Ensamble di Espadín distillato in alambicchi di rame e miscele di agave selvatica, ed edizioni speciali come il nostro Pechuga. Maggiori informazioni all'indirizzo www.sietemisterios.com

Informazioni su Chatham Imports

Con sede nel Flatiron District di Manhattan, Chatham rappresenta un portfolio di etichette di alcolici, vini e birra improntate sulla qualità. I marchi di alcolici di Chatham includono Michter's American Whiskey e la sua serie Legacy composta da Bomberger's Declaration Bourbon e Shenk's Homestead Sour Mash, Flower Crop Earth Organic Vodka, Farmer's Organic Gin, Foro Amaro e Vermouth, Martí Autentico Rum e Faretti Biscotti Liqueur. La gamma di vini di Chatham è rappresentata da Santa Marina e Tuffo, e New Amsterdam Beer completa il portafoglio. Le controllate di Chatham includono le distillerie Shively e Fort Nelson di Michter's a Louisville, in Kentucky, nonché l'azienda agricola da 58 ettari di Michter's e le attività a Springfield, in Kentucky. I prodotti Chatham sono venduti in tutti i 50 Stati Uniti d'America e in circa 60 mercati esteri che vanno dalle Americhe all'Europa, dal Medio Oriente all'Asia-Pacifico. Maggiori informazioni all'indirizzo www.chathamimports.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1473526/Chatham_Imports_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473527/Los_Siete_Misterios_mescal.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473528/Julio_and_Eduardo_Mestre.jpg