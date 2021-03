26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Confermo la decisione di aprire fino alla prima media. Il ministro Bianchi sta lavorando perchè questa riapertura avvenga in modo ordinato. In alcuni casi sarà possibile effettuare il test ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.