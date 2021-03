Rdc: Rampelli, 'se Tridico vuole fare politica si candidi'

26 marzo 2021 a

a

a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Suggerisco all'improvvido presidente dell'Inps, Tridico, di attenersi alle funzioni del suo ruolo. Se vuole fare politica economica e ascendere alla carica di presidente del Consiglio si candidi, faccia politica. Anche se in Italia, unica democrazia al mondo, accadono miracoli in virtù dei quali si può diventare premier senza passare per il consenso dei cittadini”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.