SNAI – Qualificazioni Mondiali: Italia verso il bis In Bulgaria il pronostico è tutto azzurro

(Milano 26 marzo 2021) - Dopo il debutto vincente con l'Irlanda del Nord, gli azzurri si candidano a un altro successo: il «2» a Sofia vale appena 1,21. Turno facile per la Svizzera, impegnata in casa con la Lituania: «1» a 1,04. Negli altri gironi, quote propizie per Croazia e Spagna dopo gli scivoloni all'esordio.

Milano, 26 marzo 2021 – La vittoria sull'Irlanda del Nord ha rafforzato la candidatura azzurra al primo posto nel girone, che vuol dire accesso diretto ai prossimi mondiali. Domenica l'Italia proverà a fare il bis in Bulgaria, in un incontro nel quale la squadra di Mancini avrà dalla sua tutti i favori del pronostico. Gli analisti di SNAI vedono il «2» dell'Italia a 1,21 e un pareggio poco probabile, a 6,00, mentre la vittoria dei padroni di casa, sconfitti dalla Svizzera all'esordio, ha il sapore dell'impresa e si gioca a 12. Nelle 9 partite disputate in questa stagione, gli azzurri hanno incassato soltanto 2 reti. Ecco perché il No Goal prevale nettamente a 1,60, mentre l'ipotesi che entrambe le squadre vadano a segno sale fino a 2,20. Ci si aspetta però una buona prestazione dal reparto offensivo azzurro, motivo per cui l'Over si gioca a 1,55, mentre l'Under è quotato a 2,30.

Svizzera, la Lituania è una formalità – Dopo la vittoria con la Bulgaria, la Svizzera è attesa all'incontro casalingo con la squadra cuscinetto del girone C, la Lituania, che al primo turno ha riposato. Il «2» è proibitivo per gli ospiti, a 35. Anche il pari risulta improbabile, a 13, mentre per la Svizzera il successo è di fatto scontato, con l'«1» a 1,04.

Spagna, falsa partenza – Quanto agli altri gruppi, la sconfitta con la Slovenia obbliga la Croazia ai tre punti nel match contro Cipro. I finalisti dell'ultimo Mondiale sono dati vincenti a 1,13 e non possono permettersi altri errori. Il «2» degli ospiti si gioca a 16. Alta anche la quota del pari a 7,75. Anche la Spagna non può mancare i tre punti dopo il pareggio-beffa contro la Grecia. La vittoria in trasferta contro la Georgia si gioca a 1,19, mentre un successo dei padroni di casa paga 14 volte la posta, con la «X» proposta a 6,00.

