Calcio: Uefa, stangata per Tonali, stop di tre giornate**

26 marzo 2021 a

a

a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Brutte notizie per il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato, che dovrà rinunciare al centrocampista del Milan, Sandro Tonali, per le prossime tre giornate. Questa la decisione della Uefa dopo l'espulsione rimediata contro la Repubblica Ceca nella gara d'esordio. Sanzione dura per il giocatore che potrà tornare in campo solo in caso di un'eventuale semifinale. Un turno di stop anche per i difensori Marchizza e Gabbia, entrambi squalificati. Il primo è stato espulso per doppia ammonizione nella sfida ai cechi, mentre il secondo ha violato le norme di buona condotta.