A.Saudita: Renzi ribadisce, 'nessun conflitto interessi, le condanne spettano alle autorità' (2)

26 marzo 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Su Bin Salman, Renzi ribadisce: "L'amministrazione Biden non ha sanzionato Bin Salman" e "ho chiamato 'my friend' una persona che conosco da anni e che è un mio amico".

"Non sono in alcun tipo di conflitto di interessi, sono molto convinto del fatto che rispetto alla questione del rinascimento arabo, questo è un tema molto interessante, quel convegno si chiamava 'Neo Renaissance', 'With my first reaction shock' posso abilmente tradurlo. Peraltro, chi mette in discussione queste cose, un giorno volentieri facciamo un bel dibattito su cosa è stato il Rinascimento…".