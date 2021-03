Tpl: sindacati, adesione media dell'85% a sciopero con punte del 100%**

26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Adesione media dell'85% con punte del 100% in alcune aziende". A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna sullo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, proclamato oggi "per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre anni e per rilanciare un settore non più in grado di offrire un servizio di trasporto di qualità".