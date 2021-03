Covid: tutela della salute e libertà di cura, l'articolo 32 della Costituzione/Scheda

26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Tutela della salute individuale e collettiva e libertà di cura. Sono i principi che vengono richiamati quando si parla di possibile obbligatorietà dei vaccini e che sono disciplinati dall'articolo 32 della Costituzione.

"La Repubblica -recita la norma- tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".