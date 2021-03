Pistoia: Monica Preti è la nuova direttrice scientifica del sistema museale

26 marzo 2021 a

a

a

Pistoia, 26 mar. - (Adnkronos) - È Monica Preti la nuova direttrice scientifica di Pistoia Musei, il sistema museale promosso da Fondazione Caript e inaugurato nel 2019 sotto la guida di Philip Rylands, direttore Emerito della Peggy Guggenheim Collection di Venezia.

Il suo nome è stato individuato dalla commissione esaminatrice – composta da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici – Intesa Sanpaolo/direttore Gallerie d'Italia; Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi; Giuseppe Gherpelli, coordinatore del Piano Strategico della Cultura di Pistoia – dopo un lungo processo di selezione iniziato a settembre scorso e che ha visto concorrere settanta candidati di altissimo profilo, provenienti da tutta Italia, molti dei quali con esperienze in ambito internazionale.

"La nomina della dottoressa Preti come direttrice del nostro sistema museale – dichiara Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript – costituisce una tappa importante nella realizzazione del nostro progetto culturale, che ha l'obiettivo di creare sedi museali che non siano semplicemente depositi di opere, ma piuttosto realtà espositive vitali, con radici ben solide nel territorio in quanto capaci di tener vive, rinnovare e proiettare nel futuro le testimonianze della nostra storia, e di essere al servizio della nostra comunità, promuovendo progetti educativi e didattici e realizzando eventi culturali in grado di suscitare emozioni e assicurare momenti di serenità".