Ue: Gentiloni, 'credo confermate previsioni crescita 2020-2021'

27 marzo 2021 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "Le nostre previsioni sono di una crescita media del 3,8% quest'anno e l'anno prossimo. Vedremo nelle prossime settimane se saranno confermate o se alcune ulteriori misure restrittive le modificheranno, ma credo che nell'insieme potranno essere confermate". Lo ha detto al workshop Ambrosetti Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia.

"Il Next Generation Eu - ha sottolineato nel suo intervento- è importante perché stabilisce una strategia europea di crescita comune". Per la prima volta, ribadisce, "in Europa abbiamo una strategia comune di crescita", ma "tutto questo avviene in un contesto che resta difficile, non possiamo riposare sugli allori", aggiunge. Finita l'emergenza Covid, "bisognerà affrontare il tema delle prospettive della nostra politica economica comune".