Covid: Gentiloni, 'dopo ripresa in Ue ci sarà problema debito e investimenti'

27 marzo 2021

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "Quando si stabilizzerà la ripresa, arriveremo con due grandi problemi, la prima sarà un debito medio attorno o superiore al 100%, e il secondo è un rischio di caduta degli investimenti che nella crisi precedente si sono gradualmente avvicinati allo zero". Lo afferma Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, intervenendo al workshop Ambrosetti. "Il rischio è clamorosamente evidente e dobbiamo affrontare con le nostre regole queste due sfide: come gestiamo il percorso di uscita dal debito e come riusciamo a incoraggiare gli investimenti", spiega ancora.