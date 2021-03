Milano: Sala visita volontari Brigata Sanitaria e fa tampone

27 marzo 2021 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Visita del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dai volontari della Brigata sanitaria, dove si sottopone anche lui a un tampone per rilevare il Covid19. "È sempre bene vedere con i propri occhi e non solo leggere ciò che media e social affermano. Oggi ho verificato il lavoro della Brigata Sanitaria. Un gruppo di operatori sanitari volontari che da qualche mese fa tamponi a chi non se lo può permettere in modo gratuito. Chi vuole dona qualcosa e può lasciare un tampone sospeso", scrive il sindaco su Facebook. Stamattina, i volontari sono all'opera davanti al Carcere Minorile Beccaria. "Per i curiosi: sono negativo al test", aggiunge Sala.