Covid: Figliuolo, 'in Sicilia vanno trovati nuovi hub, vaccinare nelle zone più impervie'**

Messina, 27 mar. (Adnkronos) - "Le vaccinazioni in Sicilia vanno raddoppiate fino a raggiungere quota 50 mila al giorno ma per fare questo bisogna trovare nuovi hub vaccinali e nuovi punti vaccinazioni". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo uscendo dall'hub vaccinale di Messina. "Nel piano c'è una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare nelle zone più impervie i grandi hub in città come Messina", dice.