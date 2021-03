Scrittori: è morta Beverly Cleary, adorata autrice della monella Ramona**

27 marzo 2021 a

a

a

New York, 27 mar. - (Adnkronos) - La scrittrice statunitense Beverly Cleary, adorata autrice per bambini con le sue storie della monella Ramona con cui ha affascinato generazioni di piccoli lettori, è morta nella sua casa di Carmel, in California, all'età di 104 anni. Gran parte di suoi libri in italiano sono stati pubblicati da Fabbri Editori, tra cui "Il segreto di "Ellen", Ramona e il suo papà", "Il birichino della sezione C", "In famiglia" e "Ramona la monella".

L'annuncio della scomparsa della decana delle narratrici per l'infanzia è stato dato dal suo editore HarperCollins. Suzanne Murphy, presidente di HarperCollins Children's Books, ha dichiarato: "Siamo rattristati dalla scomparsa di Beverly Cleary, uno degli autori per bambini più amati di tutti i tempi. Guardando indietro, spesso diceva: 'Ho ha avuto una vita fortunata', e anche generazioni di bambini si considerano fortunate, fortunate ad aver letto i personaggi creati da Beverly Cleary, veri amici che hanno contribuito a plasmare la loro crescita. Noi di HarperCollins ci sentiamo anche estremamente fortunati ad aver lavorato con Beverly Cleary e ad aver apprezzato il suo spumeggiante spirito. I suoi libri senza tempo sono un'affermazione del suo legame eterno con i piaceri, le sfide e i trionfi che fanno parte di ogni infanzia".

Nata come Beverly Atlee Bunn il 12 aprile 1916 a McMinnville, nell'Oregon, ha fatto per tanto tempo la bibliotecaria a Yakima, nello Stato di Washington, e iniziò a scrivere libri dopo i 30 anni. Autrice di una quarantina di libri che hanno venduto milioni di copie con traduzioni in 25 lingue, molte delle storie di Beverly Cleary hanno come protagonista Ramona Quimby, una bella bimba vispa di 9 anni con una fervida fantasia che la mette spesso in imbarazzo con i vicini o con i suoi amichetti. Ramona vive con i genitori e la sorella maggiore Beatrice (chiamata) Beezus che pur amandola molto, spesso non riescono a sopportarne l'esuberanza.