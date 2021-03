F1: Gp Bahrain, Verstappen leader in terze libere e Sainz sesto

27 marzo 2021 a

Sakhir, 27 mar. - (Adnkronos) - Max Verstappen è il più veloce nelle terze prove libere del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale 2021 di F1. L'olandese, al volante della Red Bull, gira in 1'30"577 precedendo la Mercedes del campione del mondo in carica, l'inglese Lewis Hamilton (+0"739) e l'Alpha Tauri del francese Pierre Gasly (+1"006). Quarto tempo per il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas (+1"278) che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez (+1"331) e lo spagnolo Carlos Sainz con la migliore delle Ferrari (+1"531). L'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+1"905) chiude in undicesima posizione.