Motomondiale: Gp Qatar, Morbidelli leader davanti a Espargaro in terze libere

Losail, 27 mar. - (Adnkronos) - Franco Morbidelli è il più veloce nelle terze prove libere del Gp del Qatar, prima prova stagionale del motomondiale. Il pilota della Yamaha Petronas gira in 1'54"676 precedendo lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'54"841) e Luca Marini con la migliore delle Ducati (1'54"855). Quarto tempo per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins (1'54"914) che si lascia alle spalle il francese Fabio Quartararo (1'55"070) con la Yamaha ufficiale e il connazionale e compagno di squadra Joan Mir (1'55"077). Sedicesimo tempo per Valentino Rossi a oltre un secondo dal leader e compagno di squadra.