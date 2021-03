Milano: assembramenti in zona Brera, carabinieri chiudono due bar

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Ieri sera i carabinieri di Milano sono intervenuti per chiudere due bar in zona Brera: troppi assembramenti di ragazzi intenti a bere per strada, segnalati anche al 112 dai cittadini.

I militari del Nucleo radiomobile di Milano e della compagnia Duomo sono andati in via Fiori Oscuri e subito i gruppetti si sono allontanati: nei confronti dei titolari dei due esercizi commerciali, un gallaratese 55enne e una milanese 54enne, sono state elevate sanzioni amministrative e applicata la chiusura provvisoria di cinque giorni per lo svolgimento dell'attività oltre l'orario consentito e la violazione del divieto di assembramento.

Sempre ieri notte, i carabinieri sono intervenuti per una festa in casa, con 9 persone in via Gentilino, e sempre su segnalazione al 112. I presenti, tutti stranieri, di età compresa tra i 25 e i 32 anni, studenti fuori sede iscritti ai corsi dell'Università Bocconi, sono stati identificati e sanzionati.