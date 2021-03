27 marzo 2021 a

a

a

Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Il 'Papu' Gomez "non l'ho mandato via io". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in merito alla cessione dell'ex capitano nerazzurro al Siviglia nel mercato di gennaio. "Gli sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni", aggiunge il tecnico piemontese a Radio Deejay.