Mantova: sorpreso con 22 grammi di cocaina, arrestato

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, per possesso e spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno bloccato l'uomo, affidato ai servizi sociali di Mantova con l'obbligo di residenza nel proprio domicilio e il divieto di uscire di casa nelle ore serali e notturne, e gli hanno trovato addosso 22 grammi di cocaina. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti un bilancino digitale, una confezione di sostanza usata per il taglio della droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Nell'appartamento della sua fidanzata, una 41enne, hanno trovato un'altra dose di cocaina. La donna è stata segnalata in prefettura e l'uomo è stato portato nel carcere di Mantova.