Covid: festa in appartamento a Milano, multati nove studenti

27 marzo 2021 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Continuano i controlli dei carabinieri a Milano per verificare il rispetto delle normative contro la diffusione del coronavirus. In via Gentilino i militari sono intervenuti ieri sera sulla segnalazione di un assembramento all'interno di un'abitazione. In un appartamento hanno trovato nove ragazzi che stavano passando la serata insieme. I presenti, di età compresa tra i 25 e i 32 anni, tutti stranieri e studenti dell'Università Bocconi, sono stati identificati e multati per violazione delle normative anti Covid.

In via Brera davanti a due bar i carabinieri hanno trovato numerose persone che stavano consumando bevande alcoliche, che subito si sono allontanate. Nei confronti dei titolari dei due esercizi commerciali sono state elevate sanzioni amministrative e applicata la chiusura provvisoria di cinque giorni per lo svolgimento dell'attività oltre l'orario consentito e la violazione del divieto di assembramento.