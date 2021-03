27 marzo 2021 a

Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - "Se l'Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme". Così il ct azzurro, Roberto Mancini, in merito all'eventualità di non disputare i prossimi Europei nella Capitale. "L'Italia ha voglia di tornare a vivere", aggiunge Mancini a Rai Sport.