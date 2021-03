Infortuni: lavoratore ferito in cantiere terzo valico, sindacati 'sciopero lunedì di 4 ore' (2)

27 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Anche la FenealUil Nazionale si unisce all'appello delle segreterie territoriali ricordando come l'attenzione del sindacato è sempre alta sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro e che la lotta agli infortuni rappresenta un obiettivo da sempre prioritario per la tutta la Uil.

"Il nostro settore vanta un triste primato in questa guerra e noi siamo in prima linea, ogni giorno, per azzerare le morti - dichiara il Segretario Generale Vito Panzarella - ma la politica deve intervenire al più presto con decisione perché davvero cambi la situazione e ‘zero morti sul lavoro' sia un risultato realizzabile in breve tempo".

Per questo, aggiunge, "torniamo a chiedere l'introduzione della patente a punti, il ripristino del Durc nella sua formula originaria, l'applicazione della congruità e una decisa azione di contrasto al lavoro nero e irregolare, causa di molti incidenti, al netto di tutte le proposte di semplificazione che si sentono da più parti in questi giorni come unica via per accelerare le opere. Ed ancora -prosegue il sindacalista - va intensificata la prevenzione attraverso una formazione mirata, incrementando le risorse e l'organico per la vigilanza ed insistendo su una fattiva collaborazione con il sistema bilaterale che il ruolo degli Rlst di settore e dei tecnici per la sicurezza impegnati negli Enti. Infine vanno aumentati i controlli sui cantieri e inasprite le sanzioni verso i responsabili".