Roma, 27 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo avere l'ambizione di guidare, se no ogni corrente farà il suo partitino. Dobbiamo avere una idea collettiva di Paese, se no diventiamo subalterni e no abbiamo granchè da dire". Lo ha detto Enrico Letta ai Circoli di Firenze.