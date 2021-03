Covid: Gallera, 'problemi Lombardia legati a società Aria'

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "I problemi che abbiamo avuto con il vaccino anti influenzale e ora con il vaccino anti Covid erano legati ad Aria, che doveva essere un grande punto di riferimento per aiutarci ad affrontare questa situazione e non si è rilevato tale. Aria è stata una scommessa fatta dall'assessorato che si occupa delle partecipate e che oggettivamente non è stata vincente. I dati lo dimostrano". Lo ha detto Giulio Gallera, consigliere regionale della Lombardia ed ex assessore al Welfare della Regione, ospite di 'Stasera Italia weekend' su Rete 4, parlando dei disservizi di Aria, la società regionale per l'innovazione e gli acquisti. "Alcuni problemi che ci sono oggettivamente stati non sono stati problemi del sistema sanitario, che ha reagito di fronte alla prima ondata ed è stato anche performante", ha aggiunto.

Il sistema sanitario in Lombardia, ha continuato, "è stato in grado di supplire a queste difficoltà, perché le telefonate" agli anziani da vaccinare "sono state fatte. La Regione Lazio ha il 50% di vaccinazione di prima dose agli over 80 e la Lombardia ha il 40%. Noi vorremmo essere davanti, ma non c'è una differenza così enorme. Siamo in grado di recuperare, superando le difficoltà dei sistemi informatici".