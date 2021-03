Covid: Gallera, 'basta protagonismi su vaccini'

27 marzo 2021 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "Sono autonomista convinto in sanità e penso che sia sacrosanta la competenza costituzionale di organizzazione del sistema sanitario. Ma su un'emergenza sanitaria ci vuole una forte regia nazionale, sia sulle categorie da vaccinare sia sulle azioni da prendere. Non è che uno arriva e dice, come aveva fatto Zaia di acquistare Pfizer sui mercati paralleli, e adesso Sputnik". Lo ha detto Giulio Gallera, consigliere regionale della Lombardia ed ex assessore al Welfare della Regione, ospite di 'Stasera Italia weekend' su Rete 4.

"Tutto questo non aiuta a dare l'idea di un Paese che affrotna la vaccinazione in maniera seria, concreta e omogenea. Applaudo Draghi e bisogna continuare così. La si smetta con questi protagonismi inutili