Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Domenica delle palme di sangue in Indonesia con un attentatore kamikaze che si fa esplodere vicino ad una chiesa cattolica. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla continua persecuzione dei cristiani nel mondo!" Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.